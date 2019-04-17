Второй уровень опасности: на Донетчину возвращается зимняя погода

17.04.2019 15:04

На территорию Донецкой области надвигаются сильные заморозки. Об этом сообщает главное управление ГСЧСв Донецкой области со ссылкой данные Укргидрометцентра.

В ближайшие два дня погода на территории области кардинально переменится – спасатели предупреждают об оранжевом уровне опасности.

«18-19 апреля в Донецкой области сильные заморозки в воздухе от 0°С до -3°С. Погодные условия соответствуют II уровню опасности, оранжевому», - уточняют в сообщении.

Справка:

Оранжевый уровень опасности значит, что погодные условия представляют реальную опасность. Явления могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительному материальному ущербу, а также возможны человеческие жертвы. Считается, что если продолжительность заморозков составляет больше четырёх часов, то это представляет опасность для цветущих плодовых деревьев и кустарников.

Источник: https://mrpl.city