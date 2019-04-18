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Губарев выдвинул Украине ультиматум по федерализации: наемник "ДНР" рассказал, что будет, если Киев откажется
18.04.2019 19:18
Один из бывших главарей "ДНР" Павел Губарев требует федерализации Украины, в противном случае между Донбассом и Галичиной якобы начнется война. Об этом российский наемник рассказал в интервью одному из изданий сепаратистов, заявляя о кардинальных различиях между жителями разных частей страны, пишет Диалог.UA.
При этом Губарев настаивает, что жители оккупированной части Донбасса все еще стремятся к интеграции с Россией, а проект федерализации был предложен еще Черноволом. Бывший глава российских наемников посетовал, что после распада Советского Союза Донбасс якобы должен был войти в состав России изначально, а "Украина в составе 8 областей" жила бы отдельно
Теги: Донбасс, ультиматум, федерализация, Губарев
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