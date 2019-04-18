Мощный прорыв ВСУ в глубь Донбасса: передовые подразделения сил ООС отбросили "ДНР" с позиций и заняли 20 кв. км передовой

18.04.2019 07:30

Подразделения украинской армии продвинулись в глубь Донбасса и смогли взять под контроль 20 квадратных км на передовой.

При этом продвижение произошло в рамках Минских соглашений. Об этом в интервью "BBC Украина" заявил командующий ООС, генерал-лейтенант Сергей Наев, комментируя впечатляющий успех передовых подразделений ВСУ.

Он отметил, что наряду с продвижением украинские военные улучшали тактические позиции на Донбассе, в том числе в районе оккупированной Горловки.

Командующий заявил, что военные продвинулись вглубь Донбасса на расстояние от двух до пяти км, а общая площадь территории, которую смогли вернуть под контроль украинской власти – около 20 кв. км.

При этом боевики пытались идти в контрнаступление и отбить захваченные территории, однако ни одна из этих попыток успехом для террористов не увенчалась. В качестве примера Наев привел атаку боевиков на село Желобок в Луганской области.



Источник: www.dialog.ua