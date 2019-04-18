Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Пушилин заявил о «мощном промышленном потенциале республики»

18.04.2019 16:42
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Пушилин заявил о «мощном промышленном потенциале республики»

В аннексированном Крыму на Ялтинском международном экономическом форуме «ДНР» якобы продемонстрировала «свой мощный промышленный потенциал».

Об этом сегодня заявил главарь ОРДО Денис Пушилин, передает donpress.com.

После посещения выставки продукции «товаропроизводителей ДНР» на ЯМЭФ Пушилин:

«Впечатления о форуме пока формирую, но я вам скажу, что с большой долей вероятности это принесет свои плоды. Ведь своим присутствием мы просто развенчиваем миф, что у нас ничего нет, что у нас только война. Увы, она тоже есть. Но у нас есть еще и мощный промышленный потенциал, возможности производства различной продукции. Я думаю, это будет только развиваться»



Теги: Донбасс, Крым, война, Ялта, выставка, промышленность, форум, ДНР, Пушилин, продукция
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх