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Пушилин заявил о «мощном промышленном потенциале республики»
18.04.2019 16:42
В аннексированном Крыму на Ялтинском международном экономическом форуме «ДНР» якобы продемонстрировала «свой мощный промышленный потенциал».
Об этом сегодня заявил главарь ОРДО Денис Пушилин, передает donpress.com.
После посещения выставки продукции «товаропроизводителей ДНР» на ЯМЭФ Пушилин:
«Впечатления о форуме пока формирую, но я вам скажу, что с большой долей вероятности это принесет свои плоды. Ведь своим присутствием мы просто развенчиваем миф, что у нас ничего нет, что у нас только война. Увы, она тоже есть. Но у нас есть еще и мощный промышленный потенциал, возможности производства различной продукции. Я думаю, это будет только развиваться»
Теги: Донбасс, Крым, война, Ялта, выставка, промышленность, форум, ДНР, Пушилин, продукция
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