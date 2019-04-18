Раздача российских паспортов в ОРДЛО: в ЛОГА сделали заявление

18.04.2019 21:11

Заместитель исполняющего обязанности главы Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко прокомментировал возможную раздачу российских паспортов в ОРДЛО. Об этом пишет Трибун

Клименко считает, что жителям оккупированных территорий будут выдаваться лишь российские загранпаспорта, которые не позволят им стать полноценными гражданами России, в том числе и "силовикам".

"Лицам, которым не смогут зарегистрировать место проживания в России, будут выдаваться только российские загранпаспорта. При этом боевики и "сотрудники спецслужб" смогут стать русскими, даже без промежуточного статуса - гражданина "ЛДНР". А что делать в России без прописки да еще и с клеймом террориста? Правильно! Идти служить в армию! И стать пушечным мясом вместо тех, кто действительно являются гражданами России", - уверен заместитель.

При этом чиновник не исключает, что раздача российских паспортов позволит россиянам завозить своих граждан в "аппараты госуправления" боевиков.

"На самом деле, когда половина "республиканцев" формально станут гражданами РФ и уже не разберешь, где чьи, можно будет спокойно заводить россиян на руководящие посты в "аппарате госуправления" и в военные формирования "ЛДНР", - отметил Клименко.