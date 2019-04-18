Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Раздача российских паспортов в ОРДЛО: в ЛОГА сделали заявление

18.04.2019 21:11
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Раздача российских паспортов в ОРДЛО: в ЛОГА сделали заявление

Заместитель исполняющего обязанности главы Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко прокомментировал возможную раздачу российских паспортов в ОРДЛО. Об этом пишет Трибун
Клименко считает, что жителям оккупированных территорий будут выдаваться лишь российские загранпаспорта, которые не позволят им стать полноценными гражданами России, в том числе и "силовикам".
"Лицам, которым не смогут зарегистрировать место проживания в России, будут выдаваться только российские загранпаспорта. При этом боевики и "сотрудники спецслужб" смогут стать русскими, даже без промежуточного статуса - гражданина "ЛДНР". А что делать в России без прописки да еще и с клеймом террориста? Правильно! Идти служить в армию! И стать пушечным мясом вместо тех, кто действительно являются гражданами России", - уверен заместитель.
При этом чиновник не исключает, что раздача российских паспортов позволит россиянам завозить своих граждан в "аппараты госуправления" боевиков.
"На самом деле, когда половина "республиканцев" формально станут гражданами РФ и уже не разберешь, где чьи, можно будет спокойно заводить россиян на руководящие посты в "аппарате госуправления" и в военные формирования "ЛДНР", - отметил Клименко.



Теги: Россия, Донбасс, паспорт, ОРДЛО, заявление
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх