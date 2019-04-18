Российский политолог: жители ОРДЛО считают Путина «слабаком и трусом»

18.04.2019 19:37

Жители неподконтрольных территорий Донбасса считают Владимира Путина «слабаком и трусом» за то, что не оправдал их надежд на присоединение к России. Об этом в своем блоге написал российский политолог Дмитрий Орешкин, пишет ДонПресс.

Кроме того, президент РФ теряет популярность среди русских европейцев и российской патриотической общественности. По его мнению, люди продолжают проводить параллели со Сталиным и ностальгировать по СССР.

«В России все чаще говорят, что Сталин был великим и могучим, а вот Путин до него не дотягивает. И если бы был Иосиф Виссарионович, то в стране был бы порядок, а нас бы все уважали, — пишет Орешкин. — Путину все чаще предъявляют претензии, что он слабак и трус. В том числе в „ДНР“ и „ЛНР“. Там были уверены, что их присоединят к России и начнется восстановления Союза до старых границ».

По прошествии 5 лет с начала вооруженного конфликта, жители непризнанных «республик» считают себя обманутыми Путиным. Они отказываются понимать, что присоединение неподконтрольных территорий Донбасса к России будет иметь серьезные последствия на внешнеполитической арене.

«Союза там нет, и счастья тоже. Путину начинают предъявлять обвинения, что он обманщик, хотя он же ничего не обещал! Он же не говорил о присоединении. Это уже додумали на Донбассе точно так же, как додумали о величии Союза. А теперь предъявляют претензии, что их голубая мечта не реализовалась. Путину этот Донбасс не нужен, тем более, что его присоединение к России грозит серьезными внешнеполитическими издержками», — уверен Орешкин.