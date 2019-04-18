В ОРДО отменят «комендантский час»

18.04.2019 11:15

На неподконтрольной Украине территории Донетчины «комендантский час» будет приостановлен в Пасхальную ночь. Об этом сообщается на сайте местного «руководства».

«Власти» ОРДО отмечают:

«Традиционно перед главным православным праздником Воскресения Христова проходит ночное пасхальное богослужение. Благодаря приостановлению действия комендантского часа все желающие смогут сходить в церковь на пасхальную службу».

Комендантский час не будет действовать с 23:00 часов 27 апреля до 05:00 часов 28 апреля 2019 года.

Источник: https://donpress.com