В сети показали уничтожение блиндажа членов НВФ и озвучили потери противника

18.04.2019 17:42

Украинское подразделение «К-2» из состава 54-й ОМБр ВСУ подорвало позиции членов НВФ на передовой Донбасса, ответив на серию провокационных обстрелов. Соответствующее видео было опубликовано в сети офицером украинской армии Анатолием Штефаном «Штирлицом», пишет ДонПресс.

Военный отметил систематические обстрелы членов НВФ по подразделениям украинских военных. Штефан отметил:

«По данным разведки, потери среди членов НВФ составили три человека необратимыми и три санитарными, уничтожен блиндаж противника и повреждена одна единица военной техники».