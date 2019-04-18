В зоне ООС снайпер полка «Азов» убил члена НВФ. ВИДЕО

18.04.2019 15:51

Украинский снайпер из полка «Азова» после поджога украинскими военнослужащими позиции подразделений НВФ уничтожил на Донбассе одного из членов НВФ.

Соответствующее видео опубликовано на сайте «Азова», передает donpress.com.

На опубликованном видео видно, что член НВФ ходит по позиции и в один момент украинский снайпер делает выстрел по противнику, который от полученных ранений скончался на месте.