ВСУ подорвали блиндаж российских наемников на Донбассе - повреждена бронетехника. ВИДЕО

18.04.2019 15:29

Одно из передовых подразделений украинской армии "К-2" из состава 54-й ОМБр ВСУ подорвало позиции российских наемников на передовой Донбасса, ответив на серию провокационных обстрелов.

Видео было опубликовано в Интернете офицером украинской армии Анатолием Штефаном, который отметил систематические обстрелы российских наемников по подразделениям украинских военных, передает dialog.ua.

Согласно опубликованным данным, пророссийские боевики понесли потери в результате подрыва. Кроме того, стало известно о разрушениях в защитной инфраструктуре террористов, а также о повреждении бронетехники. "По данным разведки, потери среди оккупантов составили три человека необратимыми и три санитарными, уничтожен блиндаж противника и повреждена одна единица военной техники", — написал он на своей странице в социальной сети и показал видео мощного удара украинских военных.