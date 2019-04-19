- Пушилин просит не воспринимать «пасхальное перемирие» всерьез13:30
- Под Мариуполем уничтожен боевик из Ханты-Мансийска12:48
- Выборы-2019: На улицы Донетчины вышли бронегруппы и спецназ12:11
- Под Запорожьем на коленях простились с героически погибшим гранатометчиком ВСУ. ВИДЕО11:31
- Бойцы 79-й ОДШБр разгромили боевиков в схватке на Донбассе: в "ДНР" признали потери, назвав имена11:09
- Подразделения НВФ 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ и понесли потери10:29
- Ситуация в пунктах пропуска: на «Марьинке» большая очередь10:16
- Армия РФ не смогла пробить оборону ВСУ на Донбассе минометным огнем: враг затих и считает "200-х"10:12
- Утро на донбасских КПВВ: больше всего авто стояло у «Майорского» и «Марьинки»09:43
- В районе Донецкой фильтрационной станции велась стрельба09:31
Главарь «ДНР» Пушилин назначил на «высокую должность» главу «Внешторгсервиса»
Главарь «ДНР» Денис Пушилин внезапно издал «указ» о назначении «заместителем Председателя Правительства ДНР Пашкова Владимира Игоревича» — главу «Внешторгсервиса».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Сегодня оккупационные «власти ДНР» опубликовали указ главаря «ДНР» Дениса Пушилина о «назначении заместителем Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Пашкова Владимира Игоревича».
О Пашкове известно, что он бывший вице-губернатор Иркутской области, а в «ДНР» «возглавляет предприятие «Внешторгсервис», которому переданы права временной администрации украинских заводов в сепаратистских образованиях ЛДНР. В 2015 г стал президентом благотворительного Фонда поддержки интернациональных гуманитарных проектов».
Стоит заметить, что экс-главарь «ДНР» Александр Захарченко очень незадолго до своего «феерического ужина» в кафе «Сепар» тоже занялся назначением «заместителей».
Теги: Донбасс, указ, назначение, ДНР, Пушилин, Захарченко
- Пушилин "замахнулся" на ООН: в соцсетях хохочут над грандиозными планами главаря "ДНР"
- Пушилин сразу после "победы" издал скандальный "закон": указ "поставил на уши" всю "ДНР" – громкие подробности
- В Донецке учащихся 9-х классов обязывают получать «паспорта ДНР». Родители встревожены
- Захарченко в «ДНР» занялся «министрами»
- Пушилин "присоединяет" "ДНР" к России: новый указ на 2019 год
- Главарь «ДНР» Захарченко «переназначил» «мэра» Горловки
- Пушилин просит не воспринимать «пасхальное перемирие» всерьез13:30
- Под Мариуполем уничтожен боевик из Ханты-Мансийска12:48
- Выборы-2019: На улицы Донетчины вышли бронегруппы и спецназ12:11
- Под Запорожьем на коленях простились с героически погибшим гранатометчиком ВСУ. ВИДЕО11:31
- Бойцы 79-й ОДШБр разгромили боевиков в схватке на Донбассе: в "ДНР" признали потери, назвав имена11:09
- Подразделения НВФ 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ и понесли потери10:29
- Ситуация в пунктах пропуска: на «Марьинке» большая очередь10:16
- Армия РФ не смогла пробить оборону ВСУ на Донбассе минометным огнем: враг затих и считает "200-х"10:12
- Утро на донбасских КПВВ: больше всего авто стояло у «Майорского» и «Марьинки»09:43
- В районе Донецкой фильтрационной станции велась стрельба09:31
- Пушилин просит не воспринимать «пасхальное перемирие» всерьез13:30
- Оккупанты в спешке достраивают Керченский мост. ВИДЕО13:09
- Под Мариуполем уничтожен боевик из Ханты-Мансийска12:48
- 20 апреля: что не рекомендуется делать в Акулин день12:27
- Выборы-2019: На улицы Донетчины вышли бронегруппы и спецназ12:11
- Россия устроила демарш по Донбассу и готовится к "большой игре" - перемирия не будет11:50
- Под Запорожьем на коленях простились с героически погибшим гранатометчиком ВСУ. ВИДЕО11:31
- Бойцы 79-й ОДШБр разгромили боевиков в схватке на Донбассе: в "ДНР" признали потери, назвав имена11:09
- В сети показали фото колонны военной техники РФ в оккупированном Симферополе10:48
- Подразделения НВФ 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ и понесли потери10:29
- 20 апреля: что не рекомендуется делать в Акулин день12:27
- Гривна реагирует. Последствия новостей о Привате. ВИДЕО20:37
- У каких знаков Зодиака легкая рука?19:35
- Порошенко расколол украинское общество: «к чему приводит нелепая политика»18:30
- Насколько дороже стала пасхальная корзина18:10
- Правозащитник рассказал, к чему стоит готовиться украинцам в начале 2020 года17:10
- Поднимаешься ночью в туалет? Есть повод для тревоги за здоровье14:13
- Военный обозреватель: Выдача российских паспортов в «Л-ДНР» – политический ход13:22
- Что будет с вкладчиками и заемщиками Приватбанка из-за проигрыша суда 22:10
- Стало известно место Украины в рейтинге "самых несчастных" экономик мира21:28
- Разрыв растет: букмекеры обновили котировки на второй тур выборов в Украине
- После пожара в Нотр-Даме все ахнули: в бронзовом петухе найдена утерянная святыня, связанная с земной жизнью Христа
- Знаки Зодиака, в жизни которых до конца весны закончатся все трудности и испытания
- У каких знаков Зодиака легкая рука?
- Положите лимон с солью возле кровати: чудодейственное средство
- Гороскоп на завтра: неприятные разговоры у Тельцов и раздражительность у Дев
- На Зеленского напали люди в масках: «Ворвались в дом, связали и избили»
- В Горловке «внезапно» умерли 84 человека
- «Будут проблемы»: Ярош сделал предупреждение Зеленскому и Порошенко
- Кремль резко меняет тактику по "Л/ДНР" из-за Зеленского, готовится новая "дорожная карта"