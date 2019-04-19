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Главарь «ДНР» Пушилин назначил на «высокую должность» главу «Внешторгсервиса»

19.04.2019 11:48
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Главарь «ДНР» Пушилин назначил на «высокую должность» главу «Внешторгсервиса»

Главарь «ДНР» Денис Пушилин внезапно издал «указ» о назначении «заместителем Председателя Правительства ДНР Пашкова Владимира Игоревича» — главу «Внешторгсервиса».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Сегодня оккупационные «власти ДНР» опубликовали указ главаря «ДНР» Дениса Пушилина о «назначении заместителем Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Пашкова Владимира Игоревича».
О Пашкове известно, что он бывший вице-губернатор Иркутской области, а в «ДНР» «возглавляет предприятие «Внешторгсервис», которому переданы права временной администрации украинских заводов в сепаратистских образованиях ЛДНР. В 2015 г стал президентом благотворительного Фонда поддержки интернациональных гуманитарных проектов».
Стоит заметить, что экс-главарь «ДНР» Александр Захарченко очень незадолго до своего «феерического ужина» в кафе «Сепар» тоже занялся назначением «заместителей».



Теги: Донбасс, указ, назначение, ДНР, Пушилин, Захарченко
 
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