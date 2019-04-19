Медведчук предложил Зеленскому сделку с Кремлем ради мира в Донбассе

19.04.2019 09:51

Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За Жизнь» Виктор Медведчук обратился к Владимиру Зеленскому с предложением. Если Зеленский победит на выборах, то он может заключить сделку с Кремлем.

По словам Медведчука, это соглашение поможет восстановить контроль над Донбассом и получить дешевый газ и инвестиции из РФ.

Об этом политик рассказал в интервью Reuters.

Также Медведчук заявил, что представители российской власти хотели бы узнать больше о Зеленском, чем он отличается от действующего президента Петра Порошенко.

«У них нет никаких ожиданий в Москве. Они хотят посмотреть, что будет потом, кто будет в его (Зеленском) окружении, и что он будет делать и с кем», — сказал он.

Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За Жизнь» рассказал в интьервью, что до сих пор Зеленский занимает неверную позицию. Однако Медведчук надеется, что после избрания президентом, он может изменить свою позицию, глубже изучив эту тему.

«Может быть, он придет к мысли, что ради мира нужно это сделать. Никто не говорит о необходимости идти на уступки или что-то отдавать. Мы говорим о необходимости вернуть людей и территорию», — сказал политик.

Также Медведчук говорит, что Зеленский мог бы восстановить экономические отношения с Россией.