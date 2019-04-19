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На «дороге жизни» Запорожье-Мариуполь массово крадут дорожные знаки
На дороге Запорожье-Мариуполь все чаще фиксируются факты вандализма. Об этом сообщают в Службе автомобильных дорог в Запорожской области, пишет mrpl.city.
Так, на отремонтированном участке дороги Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь наблюдается массовая кража дорожных знаков. Некоторые знаки отбрасываются в полосу отвода автодороги или на поля фермерских хозяйств.
По информации службы, за прошлый год на дорогах области было похищено знаков на сумму более 1 600 000 грн – это металлические щитки и стойки дорожных знаков, элементы металлического барьерного, тросового и перильного ограждения и тому подобное.
С целью предупреждения краж в дальнейшем, Служба автомобильных дорог в Запорожской области обратилась в Главное Управление Национальной Полиции области с просьбой оказать содействие в приближении работы полицейских патрулей на участке автомобильной дороги Н-08 по маршруту «Днепр-Запорожье».
Также Служба автодорог обращается лично к каждому участнику дорожного движения с просьбой беречь обстановку пути и помнить, что от ее целостности зависит наша с вами безопасность.
Теги: Донбасс, Запорожье, Мариуполь, кража, дорожный знак, дорога
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