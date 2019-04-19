Оккупанты РФ поплатились за атаки на Донбассе: ВСУ ответным ударом ликвидировали массу боевиков

19.04.2019 10:12

Гибридная армия Российской Федерации моментально нарушила "пасхальное перемирие", поплатившись за это существенными потерями.

Бандформирования "Л/ДНР" на оккупированном Донбассе 18 апреля 10 раз нарушили режим прекращения огня, несмотря на объявленное в одностороннем порядке "Пасхальное перемирие", передает "Диалог.UA".

Известно, что враг дважды применил запрещенное минскими договоренностями вооружение - минометы калибра 82 мм и танк. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов один украинский защитник был ранен. Согласно данным разведки, трое оккупантов были уничтожены, еще пятеро - ранены. Уже с начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".