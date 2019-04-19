Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска утром 19.04.2019

19.04.2019 09:06
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация в пунктах пропуска утром 19.04.2019

Сегодня утром, 19 апреля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 18 апреля линию разграничения через КПВВ пересекли 48,1 тыс. человек и 5,6 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 11505 человек и 1320 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 9995 человек и 1615 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 9035 человек и 1515 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 5045 человек и 1110 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 12500 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 220 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/40;
КПВВ «Марьинка» – 0/60;
КПВВ «Новотроицкое» – 10/40;
КПВВ «Гнутово» – 30/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:

Юлия: «6:33. Марьинка в Донецк машин 30. Льгота 10»;
«Администратор»: «8:15. "Каргилл" в Курахово. Основная на блоках, льготная на 20 машин меньше, движение слабое, но уверенное».
КПВВ «Новотроицкое»:
Виктория: «Еленовка на 5:50 возле 3-туалета, льгота на магазине»;
Виктория: «Еленовка: 6:25 начали запускать (супер льготу)».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.



Теги: Донбасс, граница, пограничники, транспорт, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх