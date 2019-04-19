- Пушилин просит не воспринимать «пасхальное перемирие» всерьез13:30
- Под Мариуполем уничтожен боевик из Ханты-Мансийска12:48
- Выборы-2019: На улицы Донетчины вышли бронегруппы и спецназ12:11
- Под Запорожьем на коленях простились с героически погибшим гранатометчиком ВСУ. ВИДЕО11:31
- Бойцы 79-й ОДШБр разгромили боевиков в схватке на Донбассе: в "ДНР" признали потери, назвав имена11:09
- Подразделения НВФ 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ и понесли потери10:29
- Ситуация в пунктах пропуска: на «Марьинке» большая очередь10:16
- Армия РФ не смогла пробить оборону ВСУ на Донбассе минометным огнем: враг затих и считает "200-х"10:12
- Утро на донбасских КПВВ: больше всего авто стояло у «Майорского» и «Марьинки»09:43
- В районе Донецкой фильтрационной станции велась стрельба09:31
Ситуация в пунктах пропуска утром 19.04.2019
Сегодня утром, 19 апреля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 18 апреля линию разграничения через КПВВ пересекли 48,1 тыс. человек и 5,6 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 11505 человек и 1320 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 9995 человек и 1615 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 9035 человек и 1515 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 5045 человек и 1110 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 12500 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 220 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 20/40;
КПВВ «Марьинка» – 0/60;
КПВВ «Новотроицкое» – 10/40;
КПВВ «Гнутово» – 30/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:
Юлия: «6:33. Марьинка в Донецк машин 30. Льгота 10»;
«Администратор»: «8:15. "Каргилл" в Курахово. Основная на блоках, льготная на 20 машин меньше, движение слабое, но уверенное».
КПВВ «Новотроицкое»:
Виктория: «Еленовка на 5:50 возле 3-туалета, льгота на магазине»;
Виктория: «Еленовка: 6:25 начали запускать (супер льготу)».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
Теги: Донбасс, граница, пограничники, транспорт, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ
- Ситуация на КПВВ Украины: самая маленькая очередь на «Майорске»
- Ситуация в пунктах пропуска утром 16.04.2019
- Ситуация в пунктах пропуска утром 29.03.2019
- Ситуация в пунктах пропуска утром 26.03.2019
- Ситуация в пунктах пропуска утром 15.03.2019
- Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил - 01.02.2019
- Пушилин просит не воспринимать «пасхальное перемирие» всерьез13:30
- Под Мариуполем уничтожен боевик из Ханты-Мансийска12:48
- Выборы-2019: На улицы Донетчины вышли бронегруппы и спецназ12:11
- Под Запорожьем на коленях простились с героически погибшим гранатометчиком ВСУ. ВИДЕО11:31
- Бойцы 79-й ОДШБр разгромили боевиков в схватке на Донбассе: в "ДНР" признали потери, назвав имена11:09
- Подразделения НВФ 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ и понесли потери10:29
- Ситуация в пунктах пропуска: на «Марьинке» большая очередь10:16
- Армия РФ не смогла пробить оборону ВСУ на Донбассе минометным огнем: враг затих и считает "200-х"10:12
- Утро на донбасских КПВВ: больше всего авто стояло у «Майорского» и «Марьинки»09:43
- В районе Донецкой фильтрационной станции велась стрельба09:31
- Пушилин просит не воспринимать «пасхальное перемирие» всерьез13:30
- Оккупанты в спешке достраивают Керченский мост. ВИДЕО13:09
- Под Мариуполем уничтожен боевик из Ханты-Мансийска12:48
- 20 апреля: что не рекомендуется делать в Акулин день12:27
- Выборы-2019: На улицы Донетчины вышли бронегруппы и спецназ12:11
- Россия устроила демарш по Донбассу и готовится к "большой игре" - перемирия не будет11:50
- Под Запорожьем на коленях простились с героически погибшим гранатометчиком ВСУ. ВИДЕО11:31
- Бойцы 79-й ОДШБр разгромили боевиков в схватке на Донбассе: в "ДНР" признали потери, назвав имена11:09
- В сети показали фото колонны военной техники РФ в оккупированном Симферополе10:48
- Подразделения НВФ 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ и понесли потери10:29
- 20 апреля: что не рекомендуется делать в Акулин день12:27
- Гривна реагирует. Последствия новостей о Привате. ВИДЕО20:37
- У каких знаков Зодиака легкая рука?19:35
- Порошенко расколол украинское общество: «к чему приводит нелепая политика»18:30
- Насколько дороже стала пасхальная корзина18:10
- Правозащитник рассказал, к чему стоит готовиться украинцам в начале 2020 года17:10
- Поднимаешься ночью в туалет? Есть повод для тревоги за здоровье14:13
- Военный обозреватель: Выдача российских паспортов в «Л-ДНР» – политический ход13:22
- Что будет с вкладчиками и заемщиками Приватбанка из-за проигрыша суда 22:10
- Стало известно место Украины в рейтинге "самых несчастных" экономик мира21:28
- Разрыв растет: букмекеры обновили котировки на второй тур выборов в Украине
- После пожара в Нотр-Даме все ахнули: в бронзовом петухе найдена утерянная святыня, связанная с земной жизнью Христа
- Знаки Зодиака, в жизни которых до конца весны закончатся все трудности и испытания
- У каких знаков Зодиака легкая рука?
- Положите лимон с солью возле кровати: чудодейственное средство
- Гороскоп на завтра: неприятные разговоры у Тельцов и раздражительность у Дев
- На Зеленского напали люди в масках: «Ворвались в дом, связали и избили»
- В Горловке «внезапно» умерли 84 человека
- «Будут проблемы»: Ярош сделал предупреждение Зеленскому и Порошенко
- Кремль резко меняет тактику по "Л/ДНР" из-за Зеленского, готовится новая "дорожная карта"