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Архив - Донецкая область

В Авдеевке ЧП: школьникам стало плохо

19.04.2019 13:28
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В Авдеевке ЧП: школьникам стало плохо

Из помещения авдеевской ОШ №7, где также временно размещается и 2-я школа, госпитализированы 7 учеников из-за возможного отравления неизвестным веществом, сообщает avdeevka.city.
По словам очевидцев, предположительно, в воздухе было распылено вещество химического происхождения, отчего ученикам стало плохо.
На место сразу прибыла карета скорой помощи, сотрудники ГПСЧ-13. Также стало известно, что спасатели отправились в Авдеевскую центральную горбольницу уточнить состояние пострадавших ребят.
Полиция также работает на месте происшествия - ведутся следственные действия.
Всех детей вывели на улицу, родителям сообщили о происшедшем.
Сегодня рекомендуют давать детям сорбент (уголь активированный, атоксил) в течение дня. На ночь - противоаллергическое средство. Пить необходимо щелочное питье.
Подробности чрезвычайного происшествия выясняются.



Теги: Донбасс, Авдеевка, отравление, школа, ученики
 
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