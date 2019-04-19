В Авдеевке ЧП: школьникам стало плохо

19.04.2019 13:28

Из помещения авдеевской ОШ №7, где также временно размещается и 2-я школа, госпитализированы 7 учеников из-за возможного отравления неизвестным веществом, сообщает avdeevka.city.

По словам очевидцев, предположительно, в воздухе было распылено вещество химического происхождения, отчего ученикам стало плохо.

На место сразу прибыла карета скорой помощи, сотрудники ГПСЧ-13. Также стало известно, что спасатели отправились в Авдеевскую центральную горбольницу уточнить состояние пострадавших ребят.

Полиция также работает на месте происшествия - ведутся следственные действия.

Всех детей вывели на улицу, родителям сообщили о происшедшем.

Сегодня рекомендуют давать детям сорбент (уголь активированный, атоксил) в течение дня. На ночь - противоаллергическое средство. Пить необходимо щелочное питье.

Подробности чрезвычайного происшествия выясняются.