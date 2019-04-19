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В больницы Донецка завезли большое количество медикаментов. Дончане взволнованы
19.04.2019 21:52
В больницы временно оккупированного Донецка завезли большое количество медикаментов. Главари боевиков «ДНР» «ожидают обострения».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители временно оккупированного Донецка в соцсетях рассказывают, что в больницы города, прежде всего в крупные больницы Калинина и Вишневского завозится большое количество медикаментов.
Сообщается, что главари боевиков ждут обострения:
«Слышал слух, что больницу Калинино, Вишневского завезли большое количество мед. препаратов. Поговаривают после выборов начнется обострение»,
«Такие слухи какой год ходят»,
«Главное, чтобы не ДО! а еще лучше, чтобы его вообще не было!».
Теги: Донецк, Донбасс, больницы, медикаменты, обострение, ДНР, боевики, соцсети
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