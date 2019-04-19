В больницы Донецка завезли большое количество медикаментов. Дончане взволнованы

19.04.2019 21:52

В больницы временно оккупированного Донецка завезли большое количество медикаментов. Главари боевиков «ДНР» «ожидают обострения».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированного Донецка в соцсетях рассказывают, что в больницы города, прежде всего в крупные больницы Калинина и Вишневского завозится большое количество медикаментов.

Сообщается, что главари боевиков ждут обострения:

«Слышал слух, что больницу Калинино, Вишневского завезли большое количество мед. препаратов. Поговаривают после выборов начнется обострение»,

«Такие слухи какой год ходят»,

«Главное, чтобы не ДО! а еще лучше, чтобы его вообще не было!».