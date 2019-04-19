Последние новости раздела
- Пушилин просит не воспринимать «пасхальное перемирие» всерьез13:30
- Под Мариуполем уничтожен боевик из Ханты-Мансийска12:48
- Выборы-2019: На улицы Донетчины вышли бронегруппы и спецназ12:11
- Под Запорожьем на коленях простились с героически погибшим гранатометчиком ВСУ. ВИДЕО11:31
- Бойцы 79-й ОДШБр разгромили боевиков в схватке на Донбассе: в "ДНР" признали потери, назвав имена11:09
- Подразделения НВФ 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ и понесли потери10:29
- Ситуация в пунктах пропуска: на «Марьинке» большая очередь10:16
- Армия РФ не смогла пробить оборону ВСУ на Донбассе минометным огнем: враг затих и считает "200-х"10:12
- Утро на донбасских КПВВ: больше всего авто стояло у «Майорского» и «Марьинки»09:43
- В районе Донецкой фильтрационной станции велась стрельба09:31
В "бригаде 200" на Донбассе появился боевик "Петрович"
19.04.2019 08:47
"Бригада 200" у боевиков на Донбассе в феврале 2019 года пополнилась боевиком Игорем Никифоровым с позывным "Петрович".
Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц", передает apostrophe.ua.
"07 февраля 2019 года (бригада 200, – "Апостроф") пополнилась очередным бойцом - Никифоров "Петрович" Игорь из Брянки. Все будет Украина и победа за нами", - написал военный.
Из сообщений в соцсетях стало известно, что Никифоров был ликвидирован украинским снайпером.
Теги: Донбасс, ликвидация, снайпер, боевики, ВСУ, соцсети
Читайте также:
- Два снайпера ВСУ уничтожили 12 россиян в ООС. ВИДЕО
- В сети показали новое фото "сказочного" груза "200" у боевиков на Донбассе
- У "ДНР" крупная потеря под Горловкой: снайпер ВСУ ликвидировал командира разведки боевиков
- РФ потеряла около 10 боевиков: ВСУ отомстили за смерть своего бойца в кровопролитных боях на Донбассе
- ВСУ в действии: штаб ООС сообщил о ликвидированных боевиках на Донбассе
- В районе Авдеевской промзоны ВСУ ликвидировали российского снайпера
- Пушилин просит не воспринимать «пасхальное перемирие» всерьез13:30
- Под Мариуполем уничтожен боевик из Ханты-Мансийска12:48
- Выборы-2019: На улицы Донетчины вышли бронегруппы и спецназ12:11
- Под Запорожьем на коленях простились с героически погибшим гранатометчиком ВСУ. ВИДЕО11:31
- Бойцы 79-й ОДШБр разгромили боевиков в схватке на Донбассе: в "ДНР" признали потери, назвав имена11:09
- Подразделения НВФ 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ и понесли потери10:29
- Ситуация в пунктах пропуска: на «Марьинке» большая очередь10:16
- Армия РФ не смогла пробить оборону ВСУ на Донбассе минометным огнем: враг затих и считает "200-х"10:12
- Утро на донбасских КПВВ: больше всего авто стояло у «Майорского» и «Марьинки»09:43
- В районе Донецкой фильтрационной станции велась стрельба09:31
- Пушилин просит не воспринимать «пасхальное перемирие» всерьез13:30
- Оккупанты в спешке достраивают Керченский мост. ВИДЕО13:09
- Под Мариуполем уничтожен боевик из Ханты-Мансийска12:48
- 20 апреля: что не рекомендуется делать в Акулин день12:27
- Выборы-2019: На улицы Донетчины вышли бронегруппы и спецназ12:11
- Россия устроила демарш по Донбассу и готовится к "большой игре" - перемирия не будет11:50
- Под Запорожьем на коленях простились с героически погибшим гранатометчиком ВСУ. ВИДЕО11:31
- Бойцы 79-й ОДШБр разгромили боевиков в схватке на Донбассе: в "ДНР" признали потери, назвав имена11:09
- В сети показали фото колонны военной техники РФ в оккупированном Симферополе10:48
- Подразделения НВФ 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ и понесли потери10:29
- 20 апреля: что не рекомендуется делать в Акулин день12:27
- Гривна реагирует. Последствия новостей о Привате. ВИДЕО20:37
- У каких знаков Зодиака легкая рука?19:35
- Порошенко расколол украинское общество: «к чему приводит нелепая политика»18:30
- Насколько дороже стала пасхальная корзина18:10
- Правозащитник рассказал, к чему стоит готовиться украинцам в начале 2020 года17:10
- Поднимаешься ночью в туалет? Есть повод для тревоги за здоровье14:13
- Военный обозреватель: Выдача российских паспортов в «Л-ДНР» – политический ход13:22
- Что будет с вкладчиками и заемщиками Приватбанка из-за проигрыша суда 22:10
- Стало известно место Украины в рейтинге "самых несчастных" экономик мира21:28
- Разрыв растет: букмекеры обновили котировки на второй тур выборов в Украине
- После пожара в Нотр-Даме все ахнули: в бронзовом петухе найдена утерянная святыня, связанная с земной жизнью Христа
- Знаки Зодиака, в жизни которых до конца весны закончатся все трудности и испытания
- У каких знаков Зодиака легкая рука?
- Положите лимон с солью возле кровати: чудодейственное средство
- Гороскоп на завтра: неприятные разговоры у Тельцов и раздражительность у Дев
- На Зеленского напали люди в масках: «Ворвались в дом, связали и избили»
- В Горловке «внезапно» умерли 84 человека
- «Будут проблемы»: Ярош сделал предупреждение Зеленскому и Порошенко
- Кремль резко меняет тактику по "Л/ДНР" из-за Зеленского, готовится новая "дорожная карта"