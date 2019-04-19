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Архив - Донецкая область

В «ДНР» отменят комендантский час

19.04.2019 09:29
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В «ДНР» отменят комендантский час

Главарь «ДНР» Денис Пушилин обещает в Пасхальную ночь с 27 на 28 апреля 2019 года отменить комендантский час на временно оккупированных территориях Донецкой области. Однако, «распоряжение» не опубликовано.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

«Официальные источники ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области распространили сообщение, что в Пасхальную ночь с 23:00 часов 27 апреля до 05:00 часов 28 апреля 2019 года действие комендантского часа будет приостановлено для того, чтобы люди смогли посетить пасхальное богослужение. С циничной «добротой» подчеркивается: «Благодаря приостановлению действия комендантского часа все желающие смогут сходить в церковь на пасхальную службу».
Однако, «распоряжение» об отмене ещё не опубликовано. Его обещают опубликовать в «скором времени».



Теги: Донбасс, церковь, пасхальная служба, комендантский час, ДНР, Пушилин
 
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