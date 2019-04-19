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Архив - Донецкая область

В Донецке учащихся 9-х классов обязывают получать «паспорта ДНР». Родители встревожены

19.04.2019 10:31
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В Донецке учащихся 9-х классов обязывают получать «паспорта ДНР». Родители встревожены

Оккупационные власти «ДНР» во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области обязывают учащихся 9-х классов получать «паспорта ДНР».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

После того, как главарь «ДНР» Денис Пушилин подписал «указ» о выдаче «паспортов ДНР» в 14 лет, учащихся 9-х классов в школах во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области обязывают получать «паспорта ДНР» и приносить справки об этом. Кроме того, в «паспортных столах ДНР» требуют нотариально заверенную копию свидетельства о рождении, переведенную на русский язык.
Многих родителей тревожит, что после участившихся разговоров о «паспортах РФ», их детей насильно попытаются сделать не только «гражданами ДНР», но и использовать, как повод для «защиты русского населения».

Вот что рассказывают жители временно оккупированных населенных пунктов Донецкой области:

«Коллега рассказывает: в школе в срочном порядке обязали всех выпускников (9класс) сдать доки на денерский паспорт и предоставить справку об этом»,
«Ничего страшного, дети граждане Украины, подневольные на оккупированной территории, их защищают международные и украинские Законы. Украина выдаст всем детям с ОРДЛО Украинские паспорта без проблем»,
«Да я не за это переживаю. Для чего это? Можно смеяться над «путин нападе» а можно задуматься».



Теги: Донецк, Донбасс, указ, паспорт, ДНР, ученики, Пушилин
 
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