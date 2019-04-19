В Донецке в детсадах и школах заставляют собирать «пасхальный гостинец» для боевиков «ДНР»

19.04.2019 12:50

Во временно оккупированном Донецке в детских садах и школах заставляют собирать «пасхальный гостинец» для боевиков «ДНР». Родители детей возмущены.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Оккупационные «власти ДНР» с завидной регулярностью заставляют бюджетников, школьников и даже воспитанников детских садов собирать различного рода «помощь» для боевиков «ДНР». Обычно сбор «посылок» или «помощи» приурочивается к какому-либо празднику и инициируется «общественным движением Донецка Республика». То, что люди имеют мизерные доходы и отказывают себе и своим семьям даже в самом необходимом, оккупационные «власти» не интересует.

Однако, стоит отметить, что «посылки» до боевиков не доходят. Куда деваются продукты и медикаменты, которые вынуждают собирать жителей временно оккупированных населенных пунктов Донецкой области, никому неизвестно.

Жители временно оккупированного Донецка сообщают, что в школах и детских садах заставляют собирать «пасхальный гостинец» для боевиков «ДНР»:

«Донецьк. По школа/садочках збір солодощів для опущенців «пасхальный гостинец»… Батьки кажуть «задолбали»))))))».