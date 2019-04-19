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В «Л-ДНР» участились случаи «самоволок» участников НВФ, – разведка
На неподконтрольных украинским властям территориях (НКТ) Донецкой и Луганской областей из-за повышения напряженности боевой подготовки, возросло количество случаев самовольного оставления участниками незаконных вооруженных формирований (НВФ) лагерей и полигонов, в том числе на короткое время. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, пишут Донецкие новости.
«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск усилило требования к проведению мероприятий боевой подготовки в подразделениях соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Вооруженных сил Российской Федерации. Вместе с этим, в результате повышения напряженности занятий, возросло количество случаев самовольного оставления русскими военнослужащими полевых лагерей и полигонов, в т. ч. на непродолжительное время (менее суток)», – говорится в сообщении.
В связи с этим, командование НВФ принимает дополнительные меры по недопущению пребывания личного состава вне расположения «подразделений». В частности, у участников НВФ в принудительном порядке изымаются все личные документы (паспорта, военные билеты, водительские удостоверения и т. д.), что позволяет их задерживать, как подозрительных лиц патрулями т. н. «правоохранительных органов» за пределами территорий расположения «подразделений», вокруг которых устанавливаются дополнительные минные заграждения.
По данным ГУР, в результате, в течение недели три человека получили осколочные ранения, подорвавшись на минных полях при попытке покинуть районы проведения полевых занятий.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, самоволка, НВФ
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