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В мариупольском поезде оторвалась верхняя полка
Сегодня ночью в поезде №84 Киев - Мариуполь случилось чрезвычайное происшествие. В вагоне №14 не выдержали простенки купе и вырвалась верхняя полка.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил пассажир Александр Мамрич, который стал очевидцем происшествия, пишет 0629.
В это время наверху находился человек , который вовремя успел спрыгнуть и не травмировать находящуюся под ним пожилую женщину.
"Полка провисла. Человек с нее успел спрыгнуть",- заявил пассажир.
После инцидента пассажиру предоставили нижнюю полку в купе проводников.
"Сами же проводники по очереди стояли в коридоре, надо отдать им должное",- заявил очевидец.
Начальник вагонного депо в Мариуполе Виктор Федорченко комментировать произошедшее отказался, отметил только, что "Полка не упала, а провисла". "Дальше будет все хорошо", - заявил он.
Пассажир Александр Мамрич выяснил, что в этом вагоне такое случается не в первый раз. После двух раз вагон ремонтировали и снова пустили в ход.
Теги: Донбасс, Киев, Мариуполь, пассажиры, поезд, упасть
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