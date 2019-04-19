В сети показали успешный удар ВСУ по пулеметной позиции «ДНР». ВИДЕО

19.04.2019 14:45

Украинские военнослужащие уничтожили еще одного члена НВФ на Донбассе. Об этом сообщает на своей странице в соцсети боец ВСУ Александр Гром, пишет ДонПресс.

По словам военного, это произошло на Донецком направлении. По словам Грома, пулеметчик подразделений НВФ отправился в «бригаду двухсотых» после того, как бойцы Операции Объединенных сил ударили по нему калибром 338 с расстояния около 700 метров.