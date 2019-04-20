Авария на железной дороге. Два часа из Мариуполя не может отправиться киевский поезд

20.04.2019 18:01

Пассажирский поезд №104 Мариуполь - Киев, который должен был отправиться в путь в 14.50, уже почти два часа стоит на станции.

Об этом 0629 сообщили пассажиры.

По предварительной информации, на мосту, в районе станции Сартана, завалился вагон хопер-дозатор и есть угроза обвала состава на железнодорожные пути.

Как сообщает пресс-служба компании "Метинвест", арендованный МК «Азовсталь» тепловоз двигался груженный агломератом двигался со стороны комбината имени Ильича.

"Непредвиденная ситуация произошла на железнодорожном переезде в районе посёлка Сартана – сошёл с рельс один хоппер-вагон. Во время происшествия никто не пострадал.

На данный момент на место прибыли службы, которые будут ликвидировать последствия схождения вагона. Учитывая, что мост однопутный, движение по нему заблокировано",- отметили в пресс-службе.

Участок проезжей части под мостом перекрыт для недопущения аварийной ситуации.

В то же время, пассажиры киевского поезда покидадают вагоны.

В ближайшее время прибудет необходимая техника – большегрузный кран.

17.20.На место уже прибыл кран, который поднимет вагон и разблокирует железнодорожную ветку.

17.39. Аварийная ситуация на мосту ликвидирована. Как стало известноо 0629, сейчас по вокзалу собирают оставшихся пассажиров. Поезд №104 отправится через 20 минут. Состав №84 отправится по расписанию.

Информация будет обновляться.