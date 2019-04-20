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Авария на железной дороге. Два часа из Мариуполя не может отправиться киевский поезд
Пассажирский поезд №104 Мариуполь - Киев, который должен был отправиться в путь в 14.50, уже почти два часа стоит на станции.
Об этом 0629 сообщили пассажиры.
По предварительной информации, на мосту, в районе станции Сартана, завалился вагон хопер-дозатор и есть угроза обвала состава на железнодорожные пути.
Как сообщает пресс-служба компании "Метинвест", арендованный МК «Азовсталь» тепловоз двигался груженный агломератом двигался со стороны комбината имени Ильича.
"Непредвиденная ситуация произошла на железнодорожном переезде в районе посёлка Сартана – сошёл с рельс один хоппер-вагон. Во время происшествия никто не пострадал.
На данный момент на место прибыли службы, которые будут ликвидировать последствия схождения вагона. Учитывая, что мост однопутный, движение по нему заблокировано",- отметили в пресс-службе.
Участок проезжей части под мостом перекрыт для недопущения аварийной ситуации.
В то же время, пассажиры киевского поезда покидадают вагоны.
В ближайшее время прибудет необходимая техника – большегрузный кран.
17.20.На место уже прибыл кран, который поднимет вагон и разблокирует железнодорожную ветку.
17.39. Аварийная ситуация на мосту ликвидирована. Как стало известноо 0629, сейчас по вокзалу собирают оставшихся пассажиров. Поезд №104 отправится через 20 минут. Состав №84 отправится по расписанию.
Информация будет обновляться.
Теги: Донбасс, Мариуполь, поезд, авария, железная дорога
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