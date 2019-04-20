Бойцы 79-й ОДШБр разгромили боевиков в схватке на Донбассе: в "ДНР" признали потери, назвав имена

20.04.2019 11:09

Незаконные вооруженные бандформирования "ДНР" признали собственные летальные потери в ходе боя с украинскими воинами 79 ОДШБр на Донбассе.

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил на своем Facebook данные о крупных потерях в рядах бандформирований "ДНР", передает "Диалог.UA".

"200-я бригада" 19.04.19 пополнилась очередными бойцами: командир роты российско-оккупационных войск "лейтенант" Пшеничный С.Е., "младший сержант" Жильцов В.И, "младший сержант" Эгалигердиева Л.В", - говорится в Террористы "ДНР" были ликвидированы военнослужащими Операции объединенных сил в ходе боя с воинами 79-й отдельная десантно-штурмовая бригады.