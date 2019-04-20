Глава ОБСЕ призвал стороны возобновить переговоры о «пасхальном» перемирии

20.04.2019 15:50

Председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак выразил глубокое сожаление по поводу того, что Трехсторонняя контактная группа и ее рабочая группа по вопросам безопасности не смогли договориться о «пасхальном» перемирии и призвал стороны конфликта на Донбассе возобновить переговоры о перемирии.

Об этом сообщает говорится в сообщении, опубликованном на сайте ОБСЕ, передает donpress.com.

Лайчак призвал стороны возобновить перемирие и и договориться об устойчивом и необратимом прекращении огня.

«Каждый день люди на востоке Украины испытывают трудности. Обязанность сторон — гарантировать безопасную и надежную среду, и это является ключевым условием для любого позитивного развития, включая улучшение тяжелой гуманитарной ситуации», — сказал Лайчак.