Ходаковский рассказал, чего ждать от раздачи паспортов РФ на Донбассе, - боевикам "Л/ДНР" это очень не понравится

20.04.2019 15:31

Бежавший с Донбасса главарь группировки "Восток" Александр Ходаковский посоветовал Донбассу не обольщаться по поводу слухов о массовой раздаче паспортов РФ в "Л/ДНР".

Сообщение Ходаковского , передает "Диалог.UA".

По мнению Ходаковского, высока вероятность того, что Кремль таки решится на массовую раздачу паспортов РФ жителям террористических "ДНР" и "ЛНР". "Склоняюсь к тому, что все-таки дадут… Слишком много уже из разных источников утекло информации", - объяснил он. Однако террорист заподозрил, что с паспортами все будет не так, как мечтается поклонникам "русского мира". "Во-первых, этот процесс будет иметь затяжной характер. Одномоментно огромному количеству людей эти паспорта выданы не будут… На протяжении пары лет и в жестко определенной последовательности: военнослужащие, чиновники и дальше по рангу", - сообщил Ходаковский. Тут же он признал, что далеко не все боевики получат вожделенные российские паспорта. "Неужели вы думаете, что они дадут паспорта нашим довольно радикально настроенным людям, особенно из военной среды, которых, по слухам готовы затолкать в Украину, чтобы они разместились в России? Никто никогда не допустит оседания на территории России достаточно большой массы, которые будут испытывать особые настроения", - заверил главарь "Востока". Он высказал мнение, что Москва будет "системно работать с этой правоохранительной проблемой", хотя и не уточнил, каким образом. Ходаковский также признал, что при массовой раздаче паспортов у "Л/ДНР" не останется, кому воевать. "Не дадут паспорта, чтобы наших военных стройными рядами через российскую границу вывести с территории (Донбасса - ред.). Никто на это никогда не пойдет, потому что речь идет о десятках тысяч человек", - сообщал террорист.