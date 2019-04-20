Катастрофа с оккупированного Донбасса подобралась к России: Ростов ждут крупные проблемы, сделать уже ничего нельзя

20.04.2019 20:31

Массовое разграбление шахт Донбасса неизбежно приведет к тому, что скоро в Ростовской области пригодная для употребления питьевая вода станет роскошью.

Как пишет блогер Фашик Донецкий из оккупированного Донецка, продажа металлолома и горно-шахтного оборудования продолжает оставаться одним из наиболее значимых источников доходов для оккупационной "власти" в "ДНР/ЛНР", передает "Диалог.UA".

При этом "чиновники" с "благословения" которых на шахтах демонтируется пригодное для использования оборудование и продается для российских компаний, строящих метро, а также все, что нельзя использовать, вырезается и продается в РФ как металлолом, совершенно не понимают, что шахты без оборудования – источник колоссальной опасности. Ведь демонтируются и насосы для откачивания шахтной воды, и оборудование, обеспечивающее ее дренаж. "От оккупационного правительства дынырийцев дана неофициальная команда по приему металлолома.Задача номер один- максимальный сбор металла, который используется для военной техники. Самое прекрасное то, что под такой металл попадают шахтные машины. Не, это не лопаты и зубила. Все намного проще и прозаичнее- можно и нужно рубать шахтные крепи, скребковые конвеера, угольные и проходческие комбайны. Ну и так далее", - пишет блогер. "Может кто не понял, но, по сути, нашей угольной промышленности конец. Абсолютный и кончательный. То, что можно дорезать, дорубать, допилить - вывезут в рф. В том числе и насосы, которые откачивают воду. Мальчики и девочки, если кто не понял, то дана команда к разграблению шахт и развалу угольной отрасли Донбасса. И делать это будут не биндеры, не гейропейцы или американцы, а те самые, с русскоговорящими челюстями. Кстати, о насосах. Для тех, кого рожали на бетонный пол в Воронеже, а папа с мамой наркоманы: разграбление шахт = затоплению шахт. Ну, а если воду не откачивать, то водичка попрет вверх, к питьевым источникам. Она уже прет, не один год, кстати. Но теперь процесс ускорится. Очень ускорится", - добавляет Фашик Донецкий. Шахтная вода, напоминает он, очень опасна, так как содержит множество примесей (в том числе и радиоактивные элементы), не удаляемых никакой очисткой. Попадание этой воды в месторождения воды питьевой – однозначно уничтожение этого месторождения. И что совсем уж не вписывается ни в какую логику – действия курируемых Россией оккупационных "властей" донбасских "народных республик" имеют губительные последствия для России. Ведь подземные водоносные горизонты, из которых снабжается водой Ростовская область (Дон не покрывает и трети потребности) соприкасаются с водоносными горизонтами под территориями Луганской и Донецкой областей. То есть попадание донбасских шахтных вод в питьевые водоносные горизонты на территории Украины автоматически и без вариантов означает то же самое в РФ. "Но есть и хорошие новости - часть загрязненной воды попрет на родину, в рф то есть. Учитывая то, что у рашки нема технологий для очистки воды, жители ростовской области уже скоро за стакан воды будут продавать почки и родичей", - едко резюмирует Фашик Донецкий.