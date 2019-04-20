- Авария на железной дороге. Два часа из Мариуполя не может отправиться киевский поезд18:01
- Под Киевом убили переселенку из Донецка17:30
- РФ превратила Донбасс в источник дешевой рабсилы - всплыл документ, который заставил прозреть даже сепаратистов17:09
- Почти 30 человек не смогли пройти через донбасские пукнты пропуска16:09
- Глава ОБСЕ призвал стороны возобновить переговоры о «пасхальном» перемирии 15:50
- Ходаковский рассказал, чего ждать от раздачи паспортов РФ на Донбассе, - боевикам "Л/ДНР" это очень не понравится15:31
- Аварийное общежитие в Донецке «выбрало» Россию 15:12
- Кураторы РФ срочно изымают паспорта и военные билеты у боевиков "ЛДНР": в разведке выяснили причину14:51
- В ОРДО начали продавать «георгиевские ленты». Рядом с семенами баклажанов 14:30
- Снайпер ВСУ ликвидировал угрозу - наемницу Эгамбердиеву из Харькова превратили в "груз 200"14:12
На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ: оккупанты понесли потери
Пророссийские боевики за прошедшие сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военнослужащих нет.
Об этом утром 20 апреля информирует штаб операции Объединенных сил (ООС) на странице в Facebook.
"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. По данным разведки, 19 апреля три оккупанта были уничтожены, один захватчик ранен", – сказано в сообщении.
В штабе уточнили, что четыре раза противник применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение – минометы калибров 120 и 82 мм, а также вел обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В сообщении сказано, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник восемь раз за сутки обстрелял позиции подразделений ВСУ, в частности возле населенных пунктов Павлополь, Водяное, Пищевик, Лебединское, Верхнеторецкое, а также Авдеевка, Опытное и Новоселовка Вторая.
При этом боевики два раза обстреляли позиции ООС в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – возле населенных пунктов Золотое-4 и Майорск.
"С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", – добавили в штабе.
Напомним, в течение 18 апреля пророссийские боевики десять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Ранения получил украинский военнослужащий, уничтожены три оккупанта.
Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявлял, что угроза большого наступления российских войск сохраняется. По его словам, Россия за час может начать полномасштабную войну против Украины.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Муженко, ООС
- Гибридная армия РФ гремит ударами минометов: мощный ответ ВСУ заставил противника считать потери
- Погиб еще один боец: ВСУ, отомстив за нападение, заставили "Л/ДНР" считать множество убитых и "300-х" боевиков
- Оккупанты РФ считают убитых - на Донбассе становится "жарко": враг мощно ударил по ВСУ из минометов и зениток
- У ВСУ все под контролем: армия РФ получила мощный отпор, у россиян потери
- Армия РФ нападает на ВСУ по всему фронту, пустив в ход сотни мин, артиллерию и ПТРК, – детали ожесточенных боев
- ВСУ ответили на обстрелы боевиков: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе
- Авария на железной дороге. Два часа из Мариуполя не может отправиться киевский поезд18:01
- Под Киевом убили переселенку из Донецка17:30
- РФ превратила Донбасс в источник дешевой рабсилы - всплыл документ, который заставил прозреть даже сепаратистов17:09
- Почти 30 человек не смогли пройти через донбасские пукнты пропуска16:09
- Глава ОБСЕ призвал стороны возобновить переговоры о «пасхальном» перемирии 15:50
- Ходаковский рассказал, чего ждать от раздачи паспортов РФ на Донбассе, - боевикам "Л/ДНР" это очень не понравится15:31
- Аварийное общежитие в Донецке «выбрало» Россию 15:12
- Кураторы РФ срочно изымают паспорта и военные билеты у боевиков "ЛДНР": в разведке выяснили причину14:51
- В ОРДО начали продавать «георгиевские ленты». Рядом с семенами баклажанов 14:30
- Снайпер ВСУ ликвидировал угрозу - наемницу Эгамбердиеву из Харькова превратили в "груз 200"14:12
- Авария на железной дороге. Два часа из Мариуполя не может отправиться киевский поезд18:01
- Чем грозит вкладчикам отмена национализации ПриватБанка17:46
- Под Киевом убили переселенку из Донецка17:30
- РФ превратила Донбасс в источник дешевой рабсилы - всплыл документ, который заставил прозреть даже сепаратистов17:09
- Волкер пообещал Украине поддержку Вашингтона после выборов 16:52
- Второй тур выборов президента: что нельзя делать в кабинке, как голосовать16:32
- Почти 30 человек не смогли пройти через донбасские пукнты пропуска16:09
- Глава ОБСЕ призвал стороны возобновить переговоры о «пасхальном» перемирии 15:50
- Ходаковский рассказал, чего ждать от раздачи паспортов РФ на Донбассе, - боевикам "Л/ДНР" это очень не понравится15:31
- Аварийное общежитие в Донецке «выбрало» Россию 15:12
- 20 апреля: что не рекомендуется делать в Акулин день12:27
- Гривна реагирует. Последствия новостей о Привате. ВИДЕО20:37
- У каких знаков Зодиака легкая рука?19:35
- Порошенко расколол украинское общество: «к чему приводит нелепая политика»18:30
- Насколько дороже стала пасхальная корзина18:10
- Правозащитник рассказал, к чему стоит готовиться украинцам в начале 2020 года17:10
- Поднимаешься ночью в туалет? Есть повод для тревоги за здоровье14:13
- Военный обозреватель: Выдача российских паспортов в «Л-ДНР» – политический ход13:22
- Что будет с вкладчиками и заемщиками Приватбанка из-за проигрыша суда 22:10
- Стало известно место Украины в рейтинге "самых несчастных" экономик мира21:28
- Разрыв растет: букмекеры обновили котировки на второй тур выборов в Украине
- После пожара в Нотр-Даме все ахнули: в бронзовом петухе найдена утерянная святыня, связанная с земной жизнью Христа
- Знаки Зодиака, в жизни которых до конца весны закончатся все трудности и испытания
- У каких знаков Зодиака легкая рука?
- Положите лимон с солью возле кровати: чудодейственное средство
- В Горловке «внезапно» умерли 84 человека
- Гороскоп на завтра: неприятные разговоры у Тельцов и раздражительность у Дев
- На Зеленского напали люди в масках: «Ворвались в дом, связали и избили»
- Мощный прорыв ВСУ в глубь Донбасса: передовые подразделения сил ООС отбросили "ДНР" с позиций и заняли 20 кв. км передовой
- «Будут проблемы»: Ярош сделал предупреждение Зеленскому и Порошенко