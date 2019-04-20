На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ: оккупанты понесли потери

20.04.2019 07:49

Пророссийские боевики за прошедшие сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом утром 20 апреля информирует штаб операции Объединенных сил (ООС) на странице в Facebook.

"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. По данным разведки, 19 апреля три оккупанта были уничтожены, один захватчик ранен", – сказано в сообщении.

В штабе уточнили, что четыре раза противник применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение – минометы калибров 120 и 82 мм, а также вел обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В сообщении сказано, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник восемь раз за сутки обстрелял позиции подразделений ВСУ, в частности возле населенных пунктов Павлополь, Водяное, Пищевик, Лебединское, Верхнеторецкое, а также Авдеевка, Опытное и Новоселовка Вторая.

При этом боевики два раза обстреляли позиции ООС в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – возле населенных пунктов Золотое-4 и Майорск.

"С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", – добавили в штабе.

Напомним, в течение 18 апреля пророссийские боевики десять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Ранения получил украинский военнослужащий, уничтожены три оккупанта.

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявлял, что угроза большого наступления российских войск сохраняется. По его словам, Россия за час может начать полномасштабную войну против Украины.