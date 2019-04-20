На Донбассе ликвидирован сибирский наемник Шелуха

20.04.2019 08:49

В ходе боевого столкновения на Донбассе боевики понесли очередную потерю – украинскими военнослужащими был ликвидирован 31-летний гражданин России Николай Шелуха, родом из Ханты-Мансийска.

Об этом у себя на странице в Facebookнаписал офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц, передает apostrophe.ua.

Российский наемник был убит в субботу, 13 апреля. Местоположение боя, где его ликвидировали – высота "Дерзкая" на мариупольском направлении.

Сам россиянин не скрывал, что воюет на Донбассе против украинской армии, и активно постил в социальной сети "Одноклассники" фотографии с оружием.