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Архив - Донецкая область

На Донбассе ликвидирован сибирский наемник Шелуха

20.04.2019 08:49
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На Донбассе ликвидирован сибирский наемник Шелуха

В ходе боевого столкновения на Донбассе боевики понесли очередную потерю – украинскими военнослужащими был ликвидирован 31-летний гражданин России Николай Шелуха, родом из Ханты-Мансийска.

Об этом у себя на странице в Facebookнаписал офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц, передает apostrophe.ua.

Российский наемник был убит в субботу, 13 апреля. Местоположение боя, где его ликвидировали – высота "Дерзкая" на мариупольском направлении.

Сам россиянин не скрывал, что воюет на Донбассе против украинской армии, и активно постил в социальной сети "Одноклассники" фотографии с оружием.



Теги: Россия, Донбасс, ликвидация, боевики, потери, ВСУ, соцсети
 
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