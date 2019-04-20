Последние новости раздела
- Под Мариуполем уничтожен боевик из Ханты-Мансийска12:48
- Выборы-2019: На улицы Донетчины вышли бронегруппы и спецназ12:11
- Под Запорожьем на коленях простились с героически погибшим гранатометчиком ВСУ. ВИДЕО11:31
- Бойцы 79-й ОДШБр разгромили боевиков в схватке на Донбассе: в "ДНР" признали потери, назвав имена11:09
- Подразделения НВФ 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ и понесли потери10:29
- Ситуация в пунктах пропуска: на «Марьинке» большая очередь10:16
- Армия РФ не смогла пробить оборону ВСУ на Донбассе минометным огнем: враг затих и считает "200-х"10:12
- Утро на донбасских КПВВ: больше всего авто стояло у «Майорского» и «Марьинки»09:43
- В районе Донецкой фильтрационной станции велась стрельба09:31
- На Донбассе ликвидирован сибирский наемник Шелуха08:49
На Донбассе ликвидирован сибирский наемник Шелуха
20.04.2019 08:49
В ходе боевого столкновения на Донбассе боевики понесли очередную потерю – украинскими военнослужащими был ликвидирован 31-летний гражданин России Николай Шелуха, родом из Ханты-Мансийска.
Об этом у себя на странице в Facebookнаписал офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц, передает apostrophe.ua.
Российский наемник был убит в субботу, 13 апреля. Местоположение боя, где его ликвидировали – высота "Дерзкая" на мариупольском направлении.
Сам россиянин не скрывал, что воюет на Донбассе против украинской армии, и активно постил в социальной сети "Одноклассники" фотографии с оружием.
Теги: Россия, Донбасс, ликвидация, боевики, потери, ВСУ, соцсети
Читайте также:
- Четверо наемников армии России ликвидированы на Донбассе: детали дерзкого нападения врага и "ответки" ВСУ
- В Горловку всю ночь свозили тела ликвидированных боевиков
- Адская ночь на Донбассе: у сил ООС и боевиков России большие потери
- Десятки провокаций боевиков "Л/ДНР" отгремели на Донбассе: пострадали двое бойцов ВС Украины
- В морги Новоазовска свезли десятки трупов боевиков: "Главари "ДНР" в страхе выдают семьям тела частями" - Штефан
- "Нам врут, только за сутки 7 погибших", - боевики "Л/ДНР" на взводе из-за огромных потерь на фронте
- Пушилин просит не воспринимать «пасхальное перемирие» всерьез13:30
- Под Мариуполем уничтожен боевик из Ханты-Мансийска12:48
- Выборы-2019: На улицы Донетчины вышли бронегруппы и спецназ12:11
- Под Запорожьем на коленях простились с героически погибшим гранатометчиком ВСУ. ВИДЕО11:31
- Бойцы 79-й ОДШБр разгромили боевиков в схватке на Донбассе: в "ДНР" признали потери, назвав имена11:09
- Подразделения НВФ 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ и понесли потери10:29
- Ситуация в пунктах пропуска: на «Марьинке» большая очередь10:16
- Армия РФ не смогла пробить оборону ВСУ на Донбассе минометным огнем: враг затих и считает "200-х"10:12
- Утро на донбасских КПВВ: больше всего авто стояло у «Майорского» и «Марьинки»09:43
- В районе Донецкой фильтрационной станции велась стрельба09:31
- Пушилин просит не воспринимать «пасхальное перемирие» всерьез13:30
- Оккупанты в спешке достраивают Керченский мост. ВИДЕО13:09
- Под Мариуполем уничтожен боевик из Ханты-Мансийска12:48
- 20 апреля: что не рекомендуется делать в Акулин день12:27
- Выборы-2019: На улицы Донетчины вышли бронегруппы и спецназ12:11
- Россия устроила демарш по Донбассу и готовится к "большой игре" - перемирия не будет11:50
- Под Запорожьем на коленях простились с героически погибшим гранатометчиком ВСУ. ВИДЕО11:31
- Бойцы 79-й ОДШБр разгромили боевиков в схватке на Донбассе: в "ДНР" признали потери, назвав имена11:09
- В сети показали фото колонны военной техники РФ в оккупированном Симферополе10:48
- Подразделения НВФ 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ и понесли потери10:29
- 20 апреля: что не рекомендуется делать в Акулин день12:27
- Гривна реагирует. Последствия новостей о Привате. ВИДЕО20:37
- У каких знаков Зодиака легкая рука?19:35
- Порошенко расколол украинское общество: «к чему приводит нелепая политика»18:30
- Насколько дороже стала пасхальная корзина18:10
- Правозащитник рассказал, к чему стоит готовиться украинцам в начале 2020 года17:10
- Поднимаешься ночью в туалет? Есть повод для тревоги за здоровье14:13
- Военный обозреватель: Выдача российских паспортов в «Л-ДНР» – политический ход13:22
- Что будет с вкладчиками и заемщиками Приватбанка из-за проигрыша суда 22:10
- Стало известно место Украины в рейтинге "самых несчастных" экономик мира21:28
- Разрыв растет: букмекеры обновили котировки на второй тур выборов в Украине
- После пожара в Нотр-Даме все ахнули: в бронзовом петухе найдена утерянная святыня, связанная с земной жизнью Христа
- Знаки Зодиака, в жизни которых до конца весны закончатся все трудности и испытания
- У каких знаков Зодиака легкая рука?
- Положите лимон с солью возле кровати: чудодейственное средство
- Гороскоп на завтра: неприятные разговоры у Тельцов и раздражительность у Дев
- На Зеленского напали люди в масках: «Ворвались в дом, связали и избили»
- В Горловке «внезапно» умерли 84 человека
- «Будут проблемы»: Ярош сделал предупреждение Зеленскому и Порошенко
- Кремль резко меняет тактику по "Л/ДНР" из-за Зеленского, готовится новая "дорожная карта"