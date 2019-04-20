На КПВВ на линии разграничения мужчина лишился автомобиля

20.04.2019 21:00

В КПВВ «Гнутово» на автомобиле «Мерседес» прибыл 43-летний гражданин Украины, который следовал из временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка. В ходе работы совместной досмотровой группы под обшивкой багажного отделения машины было обнаружено 280 пачек сигарет без марок акцизного сбора. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает Донецко-Луганское региональное управление Госпогранслужбы Украины, пишут Донецкие новости.

Как пояснил водитель микроавтобуса, он пытался таким образом наладить нелегальную табачную торговлю и подрабатывать во время поездок на контролируемую Украиной территорию.

Контрафактные табачные изделия, которые перемещались с сокрытием от контроля, изъяты, сумма их оценки составила 13 000 гривен. Кроме того, был изъят и автомобиль, как средство незаконного перемещения товаров, его оценили в почти 350 000 гривен.

Продолжаются соответствующие административно-процессуальные меры.