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Архив - Донецкая область

На КПВВ на линии разграничения мужчина лишился автомобиля

20.04.2019 21:00
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На КПВВ на линии разграничения мужчина лишился автомобиля

В КПВВ «Гнутово» на автомобиле «Мерседес» прибыл 43-летний гражданин Украины, который следовал из временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка. В ходе работы совместной досмотровой группы под обшивкой багажного отделения машины было обнаружено 280 пачек сигарет без марок акцизного сбора. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает Донецко-Луганское региональное управление Госпогранслужбы Украины, пишут Донецкие новости.
Как пояснил водитель микроавтобуса, он пытался таким образом наладить нелегальную табачную торговлю и подрабатывать во время поездок на контролируемую Украиной территорию.
Контрафактные табачные изделия, которые перемещались с сокрытием от контроля, изъяты, сумма их оценки составила 13 000 гривен. Кроме того, был изъят и автомобиль, как средство незаконного перемещения товаров, его оценили в почти 350 000 гривен.
Продолжаются соответствующие административно-процессуальные меры.



Теги: Донбасс, мужчина, сигареты, автомобиль, Гнутово, КПВВ
 
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