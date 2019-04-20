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Почти 30 человек не смогли пройти через донбасские пукнты пропуска
О ситуации в донбасских контрольных пунктах въезда-выезда (пропуск, не пропуск, задержания) за сутки, 19 апреля.
Сообщил сегодня представитель пресс-центра Объединенных сил (ОС) Алексей Жуганов, передает avdeevka.city.
По словам Жуганова, в пятницу через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехали более 21 тыс. человек и более 2500 транспортных средств. В то же время более 23 тыс. человек и около 2800 транспортных средств выехали на временно оккупированную территорию.
Согласно требованиям действующего законодательства Украины, в пропуске через линию соприкосновения было отказано 28 лицам.
На КПВВ пограничными нарядами совместно с представителями Государственной фискальной службы из состава Объединенных сил обнаружено и изъято материальных ценностей с признаками контрабанды на сумму около 600 тыс. гривен.
В частности, в КПВВ «Гнутово» был задержан автомобиль «Мерседес», в котором прятали большую партию сигарет.
Напомним, что сегодня, 20 апреля, у контрольных пунктов въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 200 авто.
Теги: Донбасс, контрабанда, транспорт, задержание, ГФС, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ООС
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