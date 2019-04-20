Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Под Мариуполем уничтожен боевик из Ханты-Мансийска

20.04.2019 12:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Под Мариуполем уничтожен боевик из Ханты-Мансийска

ВСУ ликвидировали российского наемника из Ханты-Мансийска под Мариуполем.

Об этом написал в соцсетях один из террористов т.н. "ДНР" Дмитрий Яремко, пишет 0629.

13 апреля 2019 года под Мариуполем в районе оккупированного поселка Ленинское погиб очередной боевик. Это был наемник из России, уроженец Ханты-Мансийска Шелуха Николай Николаевич 30.08. 1987 г. р.

Мужчина воевал за террористов в составе т.н. 9-ого отдельного штурмового полк морской пехоты первого армейского корпуса (ДНР)". По всей вероятности был снайпером. Боевики сообщают, что якобы ДРГ ВСУ атаковала их позиции в укрепленном районе высота "Дерзкая".

О себе погибший наемник в статусе в соцсетях написал: "нахожусь на данбасе".



Теги: Донбасс, Мариуполь, боевик, ДНР, погиб
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх