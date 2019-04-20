Под Запорожьем на коленях простились с героически погибшим гранатометчиком ВСУ. ВИДЕО

20.04.2019 11:31

В Мелитополе в четверг, 18 апреля, простились со старшим сержантом 93 ОМБр "Холодный Яр" Игорем Игнатенко с позывным "Батя", который погиб на Донбассе 12 апреля.

Об этом сообщает Заноза.

Игорь Игнатенко погиб на Донбассе, пытаясь вместе с другими военнослужащими отбить атаку врага, открывшего огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по взводному опорному пункту.

В ответ боевики обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм. Одна из мин взорвалась рядом с позицией, где находился Игорь. Он погиб.

Известно, что военнослужащий родом из России.