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Архив - Донецкая область

Под Запорожьем на коленях простились с героически погибшим гранатометчиком ВСУ. ВИДЕО

20.04.2019 11:31
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Под Запорожьем на коленях простились с героически погибшим гранатометчиком ВСУ. ВИДЕО

В Мелитополе в четверг, 18 апреля, простились со старшим сержантом 93 ОМБр "Холодный Яр" Игорем Игнатенко с позывным "Батя", который погиб на Донбассе 12 апреля.

Об этом сообщает Заноза.

Игорь Игнатенко погиб на Донбассе, пытаясь вместе с другими военнослужащими отбить атаку врага, открывшего огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по взводному опорному пункту.

В ответ боевики обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм. Одна из мин взорвалась рядом с позицией, где находился Игорь. Он погиб.

Известно, что военнослужащий родом из России.



Теги: Донбасс, Запорожье, Мелитополь, погибший, похороны, мина, боевики, ВСУ, обстрелы
 
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