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Подразделения НВФ 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ и понесли потери
За минувшие сутки член НВФ 10 раз нарушили режим прекращения огня и четыре раза применили запрещенное минскими договоренностями вооружение, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Противник обстреливал наших защитников из — минометы калибров 120 и 82 мм., гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огня.
Так в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник восемь раз обстрелял позиции наших подразделений: дважды из минометов калибра 120 мм — в районе населенных пунктов Павлополь и Водяное; из минометов калибра 82 мм — у населенного пункта Пищевик; из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия — вблизи села Лебединское; из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Верхнеторецкое;трижды из крупнокалиберных пулеметов — вблизи населенных пунктов Авдеевка, Опытное и Новоселовка вторая.
Обстрелам подверглись населенные пункты Золотое и Майорское.
В тоже время в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток"противник дважды обстрелял позиции украинских военных: из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов — в районе села Павлополь; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия — вблизи населенного пункта Авдеевка.
По данным украинской разведки трое членов НВФ были уничтожены, один — получил ранения.
Теги: Донбасс, разведка, потери, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, НВФ, ООС
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