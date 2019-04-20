Главная / Новости / Донецкая область / Пушилин просит не воспринимать «пасхальное перемирие» всерьез
Последние новости раздела
- Авария на железной дороге. Два часа из Мариуполя не может отправиться киевский поезд18:01
- Под Киевом убили переселенку из Донецка17:30
- РФ превратила Донбасс в источник дешевой рабсилы - всплыл документ, который заставил прозреть даже сепаратистов17:09
- Почти 30 человек не смогли пройти через донбасские пукнты пропуска16:09
- Глава ОБСЕ призвал стороны возобновить переговоры о «пасхальном» перемирии 15:50
- Ходаковский рассказал, чего ждать от раздачи паспортов РФ на Донбассе, - боевикам "Л/ДНР" это очень не понравится15:31
- Аварийное общежитие в Донецке «выбрало» Россию 15:12
- Кураторы РФ срочно изымают паспорта и военные билеты у боевиков "ЛДНР": в разведке выяснили причину14:51
- В ОРДО начали продавать «георгиевские ленты». Рядом с семенами баклажанов 14:30
- Снайпер ВСУ ликвидировал угрозу - наемницу Эгамбердиеву из Харькова превратили в "груз 200"14:12
Пушилин просит не воспринимать «пасхальное перемирие» всерьез
20.04.2019 13:30
«Глава» «ДНР» Денис Пушилин недоволен заявлением президента Украины Петра Порошенко о достигнутой договоренности о «пасхальном перемирии».
Об этом говорится в колонке Пушилина для газеты «Вечерняя Макеевка», передает donpress.com.
«Глава» «ДНР» уверяет, что это заявление вызывает «недоумение», так как он лично не давал на перемирие согласия.
«С кем Порошенко согласовывал дату очередного начала „режима тишины“?» — возмущен Пушилин.
Он также утверждает, что «республики» якобы выступают за «абсолютное бессрочное перемирие, а не его имитацию», но не могут согласовать эти намерения.
Он назвал заявление Петра Порошенко предвыборным пиар-ходом.
«Подобная предвыборная риторика не может восприниматься нами всерьез», — заявил Пушилин.
Теги: Донбасс, выборы, Пасха, перемирие, ДНР, Порошенко, Пушилин
Читайте также:
- Сепаратистские выборы на Донбассе приведут к новым санкциям
- Будет ли объявлено «пасхальное перемирие» на Донбассе?
- Выборы на Донбассе под дулами российских автоматов невозможны - Порошенко
- Оккупанты РФ поплатились за атаки на Донбассе: ВСУ ответным ударом ликвидировали массу боевиков
- Порошенко: выборы на оккупированной части Донбасса возможны только по украинским законам
- Россия устроила демарш по Донбассу и готовится к "большой игре" - перемирия не будет
- Авария на железной дороге. Два часа из Мариуполя не может отправиться киевский поезд18:01
- Под Киевом убили переселенку из Донецка17:30
- РФ превратила Донбасс в источник дешевой рабсилы - всплыл документ, который заставил прозреть даже сепаратистов17:09
- Почти 30 человек не смогли пройти через донбасские пукнты пропуска16:09
- Глава ОБСЕ призвал стороны возобновить переговоры о «пасхальном» перемирии 15:50
- Ходаковский рассказал, чего ждать от раздачи паспортов РФ на Донбассе, - боевикам "Л/ДНР" это очень не понравится15:31
- Аварийное общежитие в Донецке «выбрало» Россию 15:12
- Кураторы РФ срочно изымают паспорта и военные билеты у боевиков "ЛДНР": в разведке выяснили причину14:51
- В ОРДО начали продавать «георгиевские ленты». Рядом с семенами баклажанов 14:30
- Снайпер ВСУ ликвидировал угрозу - наемницу Эгамбердиеву из Харькова превратили в "груз 200"14:12
- Авария на железной дороге. Два часа из Мариуполя не может отправиться киевский поезд18:01
- Чем грозит вкладчикам отмена национализации ПриватБанка17:46
- Под Киевом убили переселенку из Донецка17:30
- РФ превратила Донбасс в источник дешевой рабсилы - всплыл документ, который заставил прозреть даже сепаратистов17:09
- Волкер пообещал Украине поддержку Вашингтона после выборов 16:52
- Второй тур выборов президента: что нельзя делать в кабинке, как голосовать16:32
- Почти 30 человек не смогли пройти через донбасские пукнты пропуска16:09
- Глава ОБСЕ призвал стороны возобновить переговоры о «пасхальном» перемирии 15:50
- Ходаковский рассказал, чего ждать от раздачи паспортов РФ на Донбассе, - боевикам "Л/ДНР" это очень не понравится15:31
- Аварийное общежитие в Донецке «выбрало» Россию 15:12
- 20 апреля: что не рекомендуется делать в Акулин день12:27
- Гривна реагирует. Последствия новостей о Привате. ВИДЕО20:37
- У каких знаков Зодиака легкая рука?19:35
- Порошенко расколол украинское общество: «к чему приводит нелепая политика»18:30
- Насколько дороже стала пасхальная корзина18:10
- Правозащитник рассказал, к чему стоит готовиться украинцам в начале 2020 года17:10
- Поднимаешься ночью в туалет? Есть повод для тревоги за здоровье14:13
- Военный обозреватель: Выдача российских паспортов в «Л-ДНР» – политический ход13:22
- Что будет с вкладчиками и заемщиками Приватбанка из-за проигрыша суда 22:10
- Стало известно место Украины в рейтинге "самых несчастных" экономик мира21:28
- Разрыв растет: букмекеры обновили котировки на второй тур выборов в Украине
- После пожара в Нотр-Даме все ахнули: в бронзовом петухе найдена утерянная святыня, связанная с земной жизнью Христа
- Знаки Зодиака, в жизни которых до конца весны закончатся все трудности и испытания
- У каких знаков Зодиака легкая рука?
- Положите лимон с солью возле кровати: чудодейственное средство
- В Горловке «внезапно» умерли 84 человека
- Гороскоп на завтра: неприятные разговоры у Тельцов и раздражительность у Дев
- На Зеленского напали люди в масках: «Ворвались в дом, связали и избили»
- Мощный прорыв ВСУ в глубь Донбасса: передовые подразделения сил ООС отбросили "ДНР" с позиций и заняли 20 кв. км передовой
- «Будут проблемы»: Ярош сделал предупреждение Зеленскому и Порошенко