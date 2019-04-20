РФ превратила Донбасс в источник дешевой рабсилы - всплыл документ, который заставил прозреть даже сепаратистов

20.04.2019 17:09

Россия использует жителей оккупированного Донбасса как дешевую рабочую силу. В Сети появился обличительный документ.

Обнародовал компромат в Telegram известный сепаратист Евгений Тинянский, передает "Диалог.UA".

Документ, о котором идет речь, прислали из РФ "министерству спорта и туризма" террористической "ДНР". Там некая компания ООО "ТЭК" подавала запрос на 30 гастарбайтеров для сбора клубники в городе Белореченске. Норма выработки для сотрудников - сбор 100 кг ягод в день. За это россияне готовы платить смешные деньги - 900 руб в день (около 380 грн). Из этой суммы в месяц сотрудникам придется платить в месяц 6 тыс. руб (2,5 тыс. грн) за жилье в хостеле. Питание самостоятельное.

Сепаратист Тинянский возмущен тем, что руководство "ДНР" уже начало заниматься рекрутингом дешевой рабочей силы для РФ. Сначала Москва довела народ Донбасса до тотальной нищеты, а теперь пользуется безнадежным положением граждан в своих корыстных целях.