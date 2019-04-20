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Ситуация в пунктах пропуска: на «Марьинке» большая очередь
20.04.2019 10:16
Сегодня утром по данным Госпогранслужбы, в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 20/40;
«Марьинка» — 0/60;
«Новотроицкое» — 10/30;
«Гнутово» — 20/20.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был динамичным и характеризовался некоторым уменьшением, передает donpress.com.
Всего за прошлые сутки через КПВВ последовало 45 000 человек и 5,4 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 10 720 человек и 1245 транспортных средств;
«Марьинка» — 9755 человек и 1630 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 8585 человек и 1435 транспортных средств;
«Гнутово» — 4870 человек и 1075 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 11 045 человек.
Теги: Донбасс, Марьинка, транспорт, КПВВ, очереди, ГПСУ
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