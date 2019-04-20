Снайпер ВСУ ликвидировал угрозу - наемницу Эгамбердиеву из Харькова превратили в "груз 200"

20.04.2019 14:12

На Донбассе 19 апреля была ликвидирована 23-летняя террористка "ДНР" Лилия Эгамбердиева.

О смерти террористки рассказал в Twitter известный блогер Necro Mancer со ссылкой на сообщения сепаратистов, передает "Диалог.UA".

Лилия Эгамбердиева (Максименко) простилась с жизнью в минувшую пятницу, 19 апреля, в районе оккупированного поселка Октябрь. Сепаратисты уверяют, что ее ликвидировал снайпер ВСУ во время прорыва украинской ДРГ. "Приняла огонь на себя, обстреляв противника из автомата", - сообщают "ДНРовцы". Они также утверждают, что наемницу от 9-мм пули "НАТОвского образца" не спас российский бронежилет.

По данным сепаратистов, Эгамбердиева была медицинским инструктором. Однако, судя по фото в ее соцсетях, это ложь - террористка любила позировать с различным оружием.

Погибла наемница "ДНР" в возрасте 23 лет. Террористы уверяют, что она орудовала на Донбассе с 2015 года. Сама Эгамбердиева родом из украинского Харькова.