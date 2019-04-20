Главная / Новости / Донецкая область / Утро на донбасских КПВВ: больше всего авто стояло у «Майорского» и «Марьинки»
Последние новости раздела
- Авария на железной дороге. Два часа из Мариуполя не может отправиться киевский поезд18:01
- Под Киевом убили переселенку из Донецка17:30
- РФ превратила Донбасс в источник дешевой рабсилы - всплыл документ, который заставил прозреть даже сепаратистов17:09
- Почти 30 человек не смогли пройти через донбасские пукнты пропуска16:09
- Глава ОБСЕ призвал стороны возобновить переговоры о «пасхальном» перемирии 15:50
- Ходаковский рассказал, чего ждать от раздачи паспортов РФ на Донбассе, - боевикам "Л/ДНР" это очень не понравится15:31
- Аварийное общежитие в Донецке «выбрало» Россию 15:12
- Кураторы РФ срочно изымают паспорта и военные билеты у боевиков "ЛДНР": в разведке выяснили причину14:51
- В ОРДО начали продавать «георгиевские ленты». Рядом с семенами баклажанов 14:30
- Снайпер ВСУ ликвидировал угрозу - наемницу Эгамбердиеву из Харькова превратили в "груз 200"14:12
Утро на донбасских КПВВ: больше всего авто стояло у «Майорского» и «Марьинки»
20.04.2019 09:43
Сегодня, 20 апреля, у контрольных пунктов въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 200 авто.
Все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» - 20/40;
«Марьинка» - 0/60;
«Новотроицкое» - 10/30;
«Гнутово» - 20/20.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Марьинка, транспорт, Майорск, КПВВ, очереди, ГПСУ
Читайте также:
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 17 МАЯ
- СТАЛА ИЗВЕСТНА СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 6 ИЮНЯ
- Очереди у донбасских КПВВ: самые большие – у «Майорского»
- Ситуация в пунктах пропуска: на «Марьинке» большая очередь
- Утром 23 марта у КПВВ «Марьинка» наблюдалась огромная очередь – в одну сторону
- Ситуация на КПВВ сегодня, 25 октября: на «Майорске» и «Марьинке» очереди
- На Донбассе задержали "разведчика" оккупантов18:28
- Авария на железной дороге. Два часа из Мариуполя не может отправиться киевский поезд18:01
- Под Киевом убили переселенку из Донецка17:30
- РФ превратила Донбасс в источник дешевой рабсилы - всплыл документ, который заставил прозреть даже сепаратистов17:09
- Почти 30 человек не смогли пройти через донбасские пукнты пропуска16:09
- Глава ОБСЕ призвал стороны возобновить переговоры о «пасхальном» перемирии 15:50
- Ходаковский рассказал, чего ждать от раздачи паспортов РФ на Донбассе, - боевикам "Л/ДНР" это очень не понравится15:31
- Аварийное общежитие в Донецке «выбрало» Россию 15:12
- Кураторы РФ срочно изымают паспорта и военные билеты у боевиков "ЛДНР": в разведке выяснили причину14:51
- В ОРДО начали продавать «георгиевские ленты». Рядом с семенами баклажанов 14:30
- На Донбассе задержали "разведчика" оккупантов18:28
- Авария на железной дороге. Два часа из Мариуполя не может отправиться киевский поезд18:01
- Чем грозит вкладчикам отмена национализации ПриватБанка17:46
- Под Киевом убили переселенку из Донецка17:30
- РФ превратила Донбасс в источник дешевой рабсилы - всплыл документ, который заставил прозреть даже сепаратистов17:09
- Волкер пообещал Украине поддержку Вашингтона после выборов 16:52
- Второй тур выборов президента: что нельзя делать в кабинке, как голосовать16:32
- Почти 30 человек не смогли пройти через донбасские пукнты пропуска16:09
- Глава ОБСЕ призвал стороны возобновить переговоры о «пасхальном» перемирии 15:50
- Ходаковский рассказал, чего ждать от раздачи паспортов РФ на Донбассе, - боевикам "Л/ДНР" это очень не понравится15:31
- 20 апреля: что не рекомендуется делать в Акулин день12:27
- Гривна реагирует. Последствия новостей о Привате. ВИДЕО20:37
- У каких знаков Зодиака легкая рука?19:35
- Порошенко расколол украинское общество: «к чему приводит нелепая политика»18:30
- Насколько дороже стала пасхальная корзина18:10
- Правозащитник рассказал, к чему стоит готовиться украинцам в начале 2020 года17:10
- Поднимаешься ночью в туалет? Есть повод для тревоги за здоровье14:13
- Военный обозреватель: Выдача российских паспортов в «Л-ДНР» – политический ход13:22
- Что будет с вкладчиками и заемщиками Приватбанка из-за проигрыша суда 22:10
- Стало известно место Украины в рейтинге "самых несчастных" экономик мира21:28
- Разрыв растет: букмекеры обновили котировки на второй тур выборов в Украине
- После пожара в Нотр-Даме все ахнули: в бронзовом петухе найдена утерянная святыня, связанная с земной жизнью Христа
- Знаки Зодиака, в жизни которых до конца весны закончатся все трудности и испытания
- У каких знаков Зодиака легкая рука?
- Положите лимон с солью возле кровати: чудодейственное средство
- В Горловке «внезапно» умерли 84 человека
- Гороскоп на завтра: неприятные разговоры у Тельцов и раздражительность у Дев
- На Зеленского напали люди в масках: «Ворвались в дом, связали и избили»
- Мощный прорыв ВСУ в глубь Донбасса: передовые подразделения сил ООС отбросили "ДНР" с позиций и заняли 20 кв. км передовой
- «Будут проблемы»: Ярош сделал предупреждение Зеленскому и Порошенко