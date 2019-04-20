Утро на донбасских КПВВ: больше всего авто стояло у «Майорского» и «Марьинки»

20.04.2019 09:43

Сегодня, 20 апреля, у контрольных пунктов въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 200 авто.

Все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 20/40;

«Марьинка» - 0/60;

«Новотроицкое» - 10/30;

«Гнутово» - 20/20.