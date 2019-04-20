В Горловке «внезапно» умерли 84 человека

20.04.2019 08:31

Во временно оккупированной Горловке, как и в других населенных пунктах растет уровень смертности среди мирного населения. Так, за неделю в Горловке «внезапно» умерли 84 человека.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированной Горловке пугающими темпами растет уровень смертности мирного населения. Так, за неделю с 10 по 17 апреля 2019 года «внезапно» умерли 84 человека, ещё один человек свел счеты с жизнью. При этом смертность в лечебных учреждениях и в результате различных несчастных случаев – ДТП, несчастные случаи на производстве и т.д. – старательно скрывается.