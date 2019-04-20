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В районе Донецкой фильтрационной станции велась стрельба
В Донецкой области в период с вечера 17 апреля по вечер 18 апреля наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали меньше обстрелов, но больше взрывов, чем за предыдущий отчетный период.
В опубликованном вечером 19 апреля отчете СММ сайт avdeevka.city нашел следующие данные: «В Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, при этом зафиксировав больше взрывов (около 110), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (30 взрывов)».
Отмечается, что большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к юго-юго-востоку от н. п. Чермалык (подконтрольный правительству, 31 км к северо-востоку от Мариуполя), а также к югу и юго-юго-западу от Донецкой фильтрационной станции (ДФС; 15 км к северу от Донецка).
Напомним, что несмотря на то, что в соответствии с Минским Меморандумом от 19 сентября 2014 года и установленной им линии разграничения, ДФС должна находиться под контролем Украины, по факту станцию контролируют оккупанты НВФ "ДНР". Стреляя по защитникам Авдеевки, боевики используют Донецкую фильтровальную станцию как прикрытие. Провоцируя, они надеются, что украинские военные начнут стрелять в ответ, и можно будет убить двух зайцев: выявить наши огневые точки, чтобы потом их уничтожить, и обвинить Украину в срыве перемирия. ДФС не раз попадала под обстрелы и останавливалась, в результате чего без воды оставались сотни тысяч жителей по обе стороны линии разграничения.
Теги: Донбасс, Донецкая область, перемирие, ОБСЕ, ДНР, взрывы, обстрелы, Донецкая фильтровальная станция, НВФ, ДФС
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