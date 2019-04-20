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Выборы-2019: На улицы Донетчины вышли бронегруппы и спецназ
На период проведения второго тура выборов президента Украины полиция усилила меры безопасности в регионе. Количество патрульных нарядов на улицах увеличена. Задача полицейских – обеспечить покой граждан и предотвратить любые нарушения правопорядка.Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, пишу Донецкие новости.
Всего на обеспечение правопорядка во время выборов задействовано более 3000 полицейских. Из них более 2400 правоохранителей будут осуществлять круглосуточную охрану всех избирательных участков.
Кроме этого, около 500 правоохранителей заступили на охрану общественного порядка в составе пеших нарядов, групп реагирования, стационарных и мобильных блокпостов. Спокойствие жителей находится под охраной совместных патрулей полиции и Нацгвардии.
Полумиллионный Мариуполь в ночное время патрулируют бронегруппы, в которые входят спецназовцы. Цель – не допустить чрезвычайных ситуаций, провоз оружия и взрывчатки, выявить лиц, которые могут совершать преступления.
Кроме того, по области работают около 30 групп взрывотехников из числа полицейских и спасателей ГСЧС. Под особым вниманием – прифронтовые населенные пункты.
«Полицейские будут реагировать на все сообщения от граждан и документировать нарушения правопорядка. Полиция придерживается политической нейтральности. Работа правоохранителей направлена на обеспечение законности и безопасности во время голосования», – говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, выборы президента, спецназ, бронетехника, Донетчина
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