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Пушилин хочет получить "компенсацию" от Украины: стало известно, когда главарь "ДНР" потребует денег
Главарь "Донецкой республики" Денис Пушилин считает, что Донецк вправе рассчитывать на компенсацию от Киева. Правда, он еще не знает, сколько денег ему "должны". Денис Пушилин сделал заявление о том, что "ДНР" потребует денежную компенсацию от Украины, но это должно произойти лишь после окончания военных действий в регионе, сообщает https://www.dialog.ua Об этом главарь самопровозглашенной республики сообщил представителям российских СМИ в воскресенье 20 апреля во время своего визита в оккупированный Крым, где принял участие в Ялтинском экономическом форуме. Пушилин признался, что пока не знает, какую сумму затребовать от Украины, но уточнил, что ущерб определит специальная комиссия. "Компенсацию" главарь террористов "ДНР" собирается требовать как только военные действия на Донбассе закончится и рассчитывает на помощь Москвы в данном вопросе. Еще в марте председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил "посчитать экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины, чтобы потребовать от Киева их возместить", так что оккупированный Донецк тоже хочет получить прибыль из своего положения. Между тем, террористы, воевавшие на стороне самопровозглашенных республик, все чаще попадают в руки украинских правоохранителей на территориях, подконтрольных Киеву. В Луганской области полицейские задержали "ополченца", которые ехал восстанавливать украинский паспорт.
Теги: Украина, Донбасс, компенсация, ДНР, Пушилин
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- Пушилин хочет получить "компенсацию" от Украины: стало известно, когда главарь "ДНР" потребует денег 20:42
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- Сутки в ООС: боевики десять раз обстреливали позиции ВСУ10:39
- Пушилин намерен потребовать от Украины «компенсацию» за «экономический ущерб»08:39
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