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Пушилин намерен потребовать от Украины «компенсацию» за «экономический ущерб»

21.04.2019 08:39
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Пушилин намерен потребовать от Украины «компенсацию» за «экономический ущерб»

Главари ОРДЛО намерены потребовать от Украины «компенсацию за нанесенный в ходе войны экономический ущерб», но уже по окончании боевых действий в регионе. Об этом заявил главарь «ДНР» Денис Пушилин.

Так, главарь ОРДО отметил:

«Всему свое время, такие иски целесообразно подавать по окончании войны, когда цифра ущерба будет окончательно понятна. Сейчас у нас работает комиссия, которая фиксирует не только преступления против человечности, но и ущерб экономике региона».

Кроме того, Пушилин допустил возможность создания рабочей группы по «оценке ущерба, нанесенного региону Украиной».

Источник : https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, Пушилин
 
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