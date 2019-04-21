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Ситуация на блокпостах «ДНР»: в Горловке небольшие очереди, на «Гнутово» пусто
Сегодня утром на подконтрольных членам НВФ «ЛДНР» пунктах пропуска Донецкой области, отмечаются незначительные очереди. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
На Бахмутском направлении сегодня утром собралось около 100 человек пешей очереди и около 40 автомобилей:
«На въезд в Горловку перед паспортным (днр) машин десять. знакомые отзвонились»
«Майорск.В 7 приехали (54 в очереди), за час проехали за шлакбаум, стоим в очереди до проверки (машин 25).Пропускают относительно не плохо»
«На ДНР Горловка в сторону Бахмута машин 20 перед старым кпп и машин 20 перед самим кпп. Пеших до 100 чел»
На Марьинском направлении на пункте пропуска Каргил небольшие льготная и основная очередь:
«На въезд на Курахово в ДНР машин нет
Каргил из Донецка машин 15»
«Каргил из Донецка общая машин40, льготка около 10»
«Муж приехал в 6, 30 на Каргиле очередь в Украину на мосту, льгота до половины очереди»
«Каргил в Украину около 30 авто»
При этом на Мариупольском направлении в Еленовке из Донецка на выезд около 60 машин, а на въезд в Донецк автомобилей нет:
«В Еленовке в Украину одна протяжна 10.10, но работают спустя рукава, стою 40 минут»
«Еленовка из Донецк 50−60 машин, в Донецк пусто»
«НОВОТРОИЦК пусто в обе стороны»
На КПП «Гнутово» сегодня по словам пользователей, нет очередей:
«Октябрь.пусто в обе стороны».
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, блокпост, ДНР, Гнутово, очереди
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