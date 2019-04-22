«Люди все узнают!» В команде Зеленского рассказали, что сделают с виновниками Иловайской трагедии

22.04.2019 19:25

У Зеленского рассказали о громких «посадках» некомпетентный военных и чиновников

Иван Апаршин, эксперт по вопросам национальной безопасности в команде Владимира Зеленского, высказался по поводу военном конфликте на территории Украины.

По его словам, все те, кто был причастен к коррупционным схемам в «оборонке», а также виновен в сдаче Крыма российским оккупантам и ряде самых кровавых эпизодов войны на Донбассе будут посажены в тюрьму.

«Могу совершенно точно заверить: все, кто каким-то образом причастен к многочисленным полукриминальным схемам по горюче-смазочным материалам, нарушениям в системе обеспечения ВСУ – не избежат ответственности. Документы по всем этим должностным лицам будут переданы в прокуратуру для принятия решения. Очевидно: посадки будут», — отметил Апаршин. Кроме того, Апаршин заявил, что украинцы должны знать всю правду о трагических событиях в Дебальцево и Иловайске. Вся правда об этом будет опубликована и доведена до «логического завершения. Более того, правдивые сведения будут обнародованы уже в ближайшее время.

«Никто не собирается ничего ни от кого прятать. И должностные лица, принимавшие (либо не принимавшие вообще) решения – будут привлечены к ответственности», — подчеркнул Апаршин.

Источник: https://politeka.net