Подразделения НВФ усилили обстрелы: один боец ВСУ погиб, один получил ранение

22.04.2019 21:40

С начала текущих суток подразделения НВФ 11 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате чего один украинский военный погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В штабе отметили, что с начала текущих суток НВФ 11 раз обстреляли позиции Объединенных сил, из них дважды применили запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вооруженные формирования трижды обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Марьинка, Павлополь, Авдеевка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник восемь раз обстрелял позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Попасная, Екатериновка, Золотое-5 и Золотое-4.

Источник: https://donpress.com