Пушилин прокомментировал возможность «перезагрузки» Минских переговоров

22.04.2019 15:30

Новые форматы мирных переговоров не совсем уместны, пока не выполняются предыдущие договоренности. Об этом заявил главарь «ДНР».

Так, комментируя возможность перезагрузки Минских переговоров, главарь ОРДО уточнил:

«Если Украина блокирует ранее достигнутые соглашения, то какой смысл приходить к каким-то новым? Мы не видим никаких гарантий, что со стороны Киева будут подвижки в этом направлении. В Минских соглашениях абсолютно четко прописано, что нужно выполнять. Украина, как известно, этого не делает. Кто виноват? Киев. Поэтому при чем тут новые участники и новые форматы?».

По его словам, Украина якобы, пытается подменить «логику переговорного процесса». На вопрос «Есть ли надежда на улучшение ситуации в случае смены власти на Украине?» Пушилин заявил, что ОРДО рассчитывать может «только на себя и своего основного союзника — Россию».

Источник: https://donpress.com